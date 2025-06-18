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漢翔、晟田 押中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
漢翔董事長胡開宏。聯合報系資料照
漢翔董事長胡開宏。聯合報系資料照

以色列與伊朗近日爆發軍事衝突，目前雙方持續交戰中，主要攻擊武器包括飛彈與無人機，就長期而言，調高國防預算為全球趨勢，漢翔（2634）、晟田（4541）等軍工供應鏈受惠。投資人可視題材，運用中長天期權證商品布局軍工概念股。

法人分析，軍工股再度崛起有三大背景，首先是地緣政治緊張局勢升級，從美國總統川普上任後的政策動向看來，美國可能減少在歐洲的軍事布署，因而歐洲各國意識到必須加強自身防禦能力。

受此影響之下，歐洲各國增加國防預算，包括德國修改憲法，將國防安全支出排除在財政限制外；在各國軍備支出增加下，軍火需求增加，帶動相關概念股轉強。

進一步來看，以色列、伊朗兩國開戰，更使中東地緣政治風險為近期關注重心，相關訊息帶動原油、貴金屬、塑化、軍工等族群躍升盤面焦點。

漢翔為經濟部公布的國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格（Final Status）廠商，展現其在資安防護的能力，有利於爭取美國國防商機，此外，漢翔為「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」主席，日前赴美國德州參加全球指標性展會「XPONENTIAL 2025無人機展」，共同設立台灣主題館，並成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破10億元。

晟田為漢翔主要協力廠之一，專注航太及精密機械設備應用領域，並發展CNC高精度超合金加工技術與整合性特殊製程。

除漢翔外，其他客戶還有美國GE、英國勞斯萊斯、日本三菱重工及國內半導體、面板設備的主要零件製作。該公司前五月合併營收6.25億元，年增24%。

美國 漢翔

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