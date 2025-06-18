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台塑、台塑化 認購火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台塑董事長郭文筆。聯合報系資料照
台塑董事長郭文筆。聯合報系資料照

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俄烏談判未見結果，反而有愈打愈烈之勢；以色列攻擊伊朗引發雙方衝突，在炎熱夏季火上加油。全球股市震盪，地緣政治相關概念股成為短線題材聚焦標的，小資族或想以小搏大的投資人可挑相關認購權證操作，但宜嚴控資金比例及操作紀律。

台股近期受以伊爆發軍事衝突等因素衝擊，在年線附近震盪整理，台塑（1301）、台塑化（6505）隨國際油價自低檔彈升，股價有轉強契機，成為「地緣政治概念股」，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

以色列於6月13日發動代號「崛起雄獅（Operation Rising Lion）」的攻擊行動，伊朗隨即以大量無人機及彈道飛彈報復攻擊，雙方衝突持續增溫中。

中東地緣政治風險升高，引發全球金融市場動盪，國際油價應聲強彈至每桶70美元以上，主因在於市場擔憂每日約運送2,100萬桶原油及石油產品，占全球原油消費量約21%荷莫茲海峽，可能遭到伊朗報復性封鎖，造成原油供給中斷。

法人分析，伊朗於荷莫茲海峽可能採取的三種行動情境中，可能性最高情境為低強度騷擾：增加在海峽附近的軍事演習，對過往船隻進行騷擾、查問甚至短暫扣押，並頻繁發表威脅言論，預期布蘭特油價將於每桶80至85美元間波動，但不致失控。

中等可能性情境為有限度攻擊：即伊朗或其代理人對特定國家油輪發動有限度、可否認的攻擊行動，或是攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國家的陸上石油設施，可能使油價短時間內迅速突破每桶100美元，但若衝突獲得控制，將回落至90美元區間。

低可能性、高衝擊情境為全面封鎖：伊朗透過大規模布雷、部署反艦導彈及海軍力量，完全切斷荷莫茲海峽航權，將帶動油價短期內可能衝上每桶130美元或更高。

法人評估，油價上漲將有利台塑四寶庫存利益評價回升，挹注短期獲利，其中，台塑第3季進入傳統旺季，塑化產品需求提升有利營運表現，台塑化則拜煉油產品供需表現於第2季好轉，獲利回溫可期。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、有效天期60天以上的權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

國際油價 台塑化 伊朗

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