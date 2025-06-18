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期貨商論壇／原油期 短多格局

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

監督機構國際原子能總署（EIA）下調今、明年原油需求預測至每日94萬桶，遠低疫情前水平，同時全球庫存增加，反映關稅不確定下基本面疲軟，導致4月油價一度跌至5字頭，近期因中東戰事影響，油價強勢反彈。

自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列，中東衝突從加薩擴展至紅海、黎巴嫩，演變為以色列與伊朗直接對抗。由於日前IAEA理事會首度認定伊朗20年來違反核擴散協議，伊朗回應建新濃縮設施，因此引發以伊進一步衝突，使原油供給面蒙上陰影。

伊朗為重要產油國，伊朗原油產量約4.8%、原油儲備約9%，且伊朗幾乎所有的石油出口都流向中國大陸，若伊朗原油供給暫停，中國大陸所受衝擊最大。不過觀察各國出口數據，伊朗出口量其實占比並不高。

油價本次反彈幾乎只是反映戰事因素，因此，若真發生荷姆茲海峽遭封鎖，油價將具再度上攻動能。若後續美伊談判順利，油價可能回歸基本面。因此可透過原油期貨參與短線多方行情，但宜慎追高，嚴守停損。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

油價 伊朗

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