期交所推出周五到期臺指選擇權 提供免費課程學習期貨交易

臺灣期貨交易所（期交所）將於2025年6月27日推出「周五到期臺指選擇權」，進一步擴充周選擇權到期日結構，與現行周三到期周契約互補，於一周內將有周三及周五兩個到期日，提供交易人彈性布局及調整部位的機會，有效應對短期市場波動。近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到周四盤後發布，周五到期契約協助交易人更有效地進行短期避險及應對重大市場事件的策略布局，當預期台股周五開盤呈現明顯反應，交易人就可以利用周五到期契約預先建立或調整部位。

想要更了解台指選擇權怎麼運用，或對期貨及選擇權的策略應用有興趣，可以利用期交所期貨及選擇權課程來由淺入深學習運用，課後還能透過期交所免費虛擬交易所來大展身手！

期交所2025年6月24及26日舉辦免費「選擇權進階課程–多重策略班」，接下來第3季每月亦提供免費期貨/選擇權課程，除分享最新的周五到期臺指選擇權，還有大眾持續關注的熱門期貨商品(如臺指期貨/選擇權及個股期貨/選擇權)交易策略，亦對近期市場顯著波動商品重點分析，包含黃金期貨/選擇權及夜盤商品之策略分享，交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師的實務經驗，掌握全球各市場關鍵資訊及脈動，課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實際運用，利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。

2025年第3季課程規劃於7月(8、9及10日)、8月(4、5及6日)及9月(2、3及4日)周二至周四下午3時至5時舉辦共三每天兩小時課程，實體及線上同步開課，採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。