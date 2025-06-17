快訊

獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股 關鍵原因曝光

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

期交所調整九種期貨契約及五種選擇權保證金比重 這天起實施

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所6月17日公告調整澳幣兌美元期貨契約(XAF)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)、富邦上証ETF期貨契約(OAF)、元大上證50ETF期貨契約(OBF)、國泰中國A50ETF期貨契約(OJF)、富邦深100ETF期貨契約(OKF)、群益深証中小ETF期貨契約(OOF)的期貨契約保證金，以及富邦上証ETF選擇權契約(OAO)、元大上證50ETF選擇權契約(OBO)、國泰中國A50ETF選擇權契約(OJO)、富邦深100ETF選擇權契約(OKO)、群益深証中小ETF選擇權契約(OOO)的選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2025年6月18日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。

選擇權 臺灣期貨交易所 ETF

延伸閱讀

近年人數最多共諜案不只主謀滯陸 現役中士判刑1年半也逃了

見男公關要先付保證金4萬元？女大生收多張血腥照嚇壞

動態價格穩定措施 給力

聯亞保證金調高

相關新聞

動態價格穩定措施 給力

期交所已全商品於日盤及夜盤盤中適用動態價格穩定措施，以防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格異常...

聯亞保證金調高

臺灣期貨交易所於今（17）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例之二倍，本次調高係聯...

期貨商論壇／台化期 短線觀望

台化（1326）的ARO-1、SM-3、PP廠安排4~5月定檢，影響OX、SM、PP銷量受影響，使5月營收創近55個月新...

期貨商論壇／黃金期 後市樂觀

金價逼近歷史高點，利率決議及油市將成為關鍵。期貨法人表示，2025年6月以來，國際金價再度展現強勁避險屬性，在中東局勢動...

緯創、神達 押逾四個月

受到美系客戶需求強勁帶動，AI伺服器業者包括緯創（3231）、神達（3706）業績亮眼，預期第2季仍持續有好表現。法人表...

華星光、波若威 四檔靚

台股昨（16）日開低震盪，盤面上以題材個股輪動為主，其中華星光（4979）、波若威（3163）各擁利多，股價表現撐盤，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。