期交所調整九種期貨契約及五種選擇權保證金比重 這天起實施

臺灣期貨交易所6月17日公告調整澳幣兌美元期貨契約(XAF)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)、富邦上証ETF期貨契約(OAF)、元大上證50ETF期貨契約(OBF)、國泰中國A50ETF期貨契約(OJF)、富邦深100ETF期貨契約(OKF)、群益深証中小ETF期貨契約(OOF)的期貨契約保證金，以及富邦上証ETF選擇權契約(OAO)、元大上證50ETF選擇權契約(OBO)、國泰中國A50ETF選擇權契約(OJO)、富邦深100ETF選擇權契約(OKO)、群益深証中小ETF選擇權契約(OOO)的選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2025年6月18日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。