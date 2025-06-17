交易美股送黃金 元大期推差價契約 CFD

受美國關稅及貿易緊張局勢的影響，全球供應鏈與金融市場震盪加劇，市場避險情緒明顯升高。在避險需求升溫之際，黃金作為抗通膨與資產保值特性的傳統避險工具，再度吸引投資人目光。為回應市場趨勢與交易需求，元大期貨（6023）槓桿交易商推出交易CFD送黃金回饋活動，自2025年6月1日至9月30日凡指定交易商品可累積儲存「1g純金金豆」，累積顆數無上限；本次活動再加碼新戶好禮，開戶並交易最高享500元電子禮券。將交易成果轉化為實質黃金資產，讓每一次交易都更具價值。

差價契約（CFD）具備雙向交易、槓桿效率與無時差操作優勢，靈活掌握市場行情，成為資金布局的重要工具。本次活動囊括四大熱門交易品項，包括：匯率CFD、貴金屬CFD（黃金、白銀）、原油CFD，以及國外股價指數CFD，涵蓋全球主要資產類別，提供投資人多元操作機會。其中，深受台灣投資人喜愛的美股CFD更享「金豆點數加倍」回饋，鼓勵參與者靈活掌握多空行情，在參與全球市場脈動的同時，加速累積點數，實現「邊交易、邊存金」的財富目標。

元大期貨今年以「創新前瞻，財富永續」為經營策略主軸，積極深化CFD產品的教育推廣與應用實力，每月持續推出線上教學與實體課程，協助投資人強化實戰能力、掌握市場趨勢，實現學習與操作並進。面對高利率與高波動並存的新金融時代，CFD商品憑藉靈活、多元與高機動性的特性，已成為投資布局的重要工具。元大期貨也致力強化公司治理與永續經營，於最新公布的公司治理評鑑中，再度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5％」肯定，為業界唯一連續11年獲此殊榮的期貨商，展現穩健經營實力與市場領導地位。未來將持續擴大商品線與優化服務架構，朝向打造全台最專業、最值得信賴的槓桿交易平台邁進。