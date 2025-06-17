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台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

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台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股17日開盤指數上漲122.69點，開盤指數為22,172.59點。早盤漲逾200點，最高來到22,331.69點。台積電（2330）開盤價1,040元，上漲15元。

群益投顧表示，中東戰事短線留意波動風險，但不用過度看淡，均線偏多架構未變，先以技術性修正看待。聚焦盤面短多熱門標的，依技術面變化操作因應。

操作題材可留意：戰事點火軍工短多，政策挹注長線題材─以色列上周五先發制人對伊朗發動襲擊，隨即引來伊朗的報復行動，中東軍事衝突明顯升溫。國防部長顧立雄表示，下半年將提出特別預算，無人載具將是重要項目之一，除無人機外也可能納入無人船，預期在發展國防自主政策下，相關軍工股將受惠。

2.Robotaxi啟動試乘，挹注自駕車概念熱度─ 馬斯克宣布暫訂6月22日正式啟動自駕無人計程車Robotaxi試乘服務，彭博報導指出川普正準備鬆綁一項長期以來阻礙自駕車推廣的法規，為自駕車開發商開啟全新的發展道路，有助加速推進Robotaxi上路時間表。挹注自駕車概念股題材熱度。

周一（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,515.09點，上漲317.3點、漲幅0.75%；S&P500指數上漲0.94%；那斯達克指數上漲1.52%；費半指數上漲3.03%。台積電ADR漲2.17%，報每股215.68美元，換算並折合台幣後為每股1,268.85元，較台北交易股票溢價率為23.79%。

投資人轉為稍微樂觀，傳出伊朗願意恢復與美國的核子談判，並希望緩和與以色列之間的敵對局勢；油價回落舒緩投資人對能源價格上漲可能刺激通膨的擔憂。聯準會將在周三公布的貨幣決策，市場普遍預期利率不變，預期9月才有機會降息。

三大法人周一集中市場合計賣超29.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超0.1億元，投信買超27.3億元，自營商（自行買賣）買超7.2億元，自營商（避險）賣超64.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,084口至271口，其中，外資淨空單減少964口至41,036口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,445口至1,713口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95下降至0.94。VIX指數下降0.65至24.76。外資台指期買權淨金額-0.99億元 ; 賣權淨金額-0.03億元。整體選擇權籌碼面中性。

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