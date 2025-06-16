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台指期夜盤衝近百點 9點半買盤進場推升

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台指期夜盤16日開盤報22,061點，盤中開高後震盪，但仍維持於平盤之上，截至晚間9點30分，隨後買盤進場推升，最高觸及22,129點、盤中最低至22,036點，高低震盪達93點，多空雙方仍激烈交鋒，整體走勢呈現區間整理格局。

截至晚間9點30分，技術面來看，夜盤走勢自開盤後便呈現反彈趨勢，日K方面目前力拼連二紅，其中KD指標已呈現死叉訊號，短線動能偏弱，顯示市場尚未擺脫修正壓力。趨勢指標MACD方面，DIF、MACD均為正數，仍維持黃金交叉，MACD紅柱狀體則持續收斂，市場動向趨於保守觀望，後續關注多空交戰的方向。

綜合永豐、元富期貨表示，近期受到中東地緣政治影響加上美國出面斡旋以及全球央行周，整體台指期觀望氣氛濃厚，權值股較為震盪，相關的受惠的軍工、黃金、原油類股表現較為抗跌。

另外，本周為全球央行周，除了留意19日凌晨兩點美國召開的FOMC會議，預計維持利率不變，留意主席鮑爾談話與最新點陣圖，關注是否釋出降息訊號。而伊朗後續的走向也須觀察，包括伊朗是否會封鎖荷姆茲海峽，以及各國是否收到川普的課稅協議書等。

美國 台指期 伊朗

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