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全民權證／材料 二檔強強滾
材料-KY（4763）5月合併營收12.32億元，年增21%，創同期新高；前五月累計營收68.87億元，年增19%。
絲束和醋片需求強勁，銷售單價維持高檔，以及絲束與長絲新產能擴增完成等因素挹注。
展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）有望持續受惠；另材料-KY也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持公司成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。
權證發行商建議，看好材料-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距到期日120天以上的權證入手。（元大證券提供、記者徐牧民整理）
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