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全民權證／旺宏 選價內外15%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

旺宏（2337）受惠於日本電玩大廠任天堂新型遊戲機Switch 2於日本熱賣，美國也傳出銷售佳績、首周銷售量突破所有遊戲機紀錄，帶動概念股走勢。旺宏昨（16）日股價逆勢上漲0.3元，收在21.9元。

根據外電報導，Switch 2在美國首周的銷售量達110萬台以上，創下歷來遊戲機開賣首周新紀錄。

旺宏是任天堂ROM唯讀記憶體獨家供應商，加上MLC儲存型快閃記憶體價揚量增，將挹注旺宏營收成長。

旺宏5月營收22.6億元，月減2.7%、年增5%，法人預估，第2季營運將比第一季好轉。旺宏前五月累計營收107.3億元，年增6.9%。

權證發行商表示，看好旺宏的投資人可挑選價內外15%以內，90天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供、記者何佩儒整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

遊戲機 營收 旺宏

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