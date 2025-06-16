全民權證／鈊象 挑逾三個月

鈊象（3293）5月營收改寫單月歷史新高紀錄，法人看好，隨遊戲授權業務占比持續攀升，加上比原先預期提前半年取得英國線上博弈執照，後續成長動能強勁，近日外資積極承接。

鈊象5月授權遊戲、網路遊戲、商用遊戲機營收占比分別為70%、27%、3%，自行結算5月稅前純益8.6億元，月減11.8%、年減2.7%，每股稅前純益3.0元，主要受到新台幣兌美元匯率升值影響。

法人指出，鈊象第1季毛利率97.6%，締造歷史新猷，遊戲授權持續優化獲利能力，尤其5月取得英國線上博弈執照，將使歐洲成為今年下半年至明年起的新成長動能，後市具想像空間。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供、記者盧宏奇整理）

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