緯創、神達 押逾四個月

受到美系客戶需求強勁帶動，AI伺服器業者包括緯創（3231）、神達（3706）業績亮眼，預期第2季仍持續有好表現。法人表示，ODM業界將大者恆大，看好緯創及神達後續表現，投資人可以資金門檻低的權證商品介入。

根據統計，緯創5月營收2,084億元，月增55.9%，年增162%，創下歷史新高，法人認為，強勁的5月營收，主要反映了GB200 L10組裝順利出貨給美系客戶，預估緯創第2季出貨續增，真正達到放量出貨。由於美系大客戶釋出新年度的展望，看好AI伺服器需求持續成長；中東與星際之門的訂單也將為緯創帶來潛在的需求上修空間。

法人指出，ODM的競爭格局已經發生改變，未來將會呈現大者恆大的趨勢。觀察緯創的資本支出近年持續提升，主要因應AI伺服器的新商業模式，以及全球短鏈帶來的擴廠需求，這也讓AI伺服器ODM的進入門檻愈來愈高，有助緯創的長期評價上修。

雖然今年外在環境充滿挑戰，法人仍看好神達全年營收可穩健成長。主因在於今年有將新廠加入，包含第3季投產的竹南廠、第4季投產的越南廠，分散生產基地有利於應對政經局勢風險。

法人分析，神達今年不管是AI伺服器或通用伺服器業務都穩健成長。神雲的伺服器可搭載Intel、AMD、NVIDIA晶片。AI方面，神達產品包含NVIDIA MGX系列／RTX PRO6000伺服器、AMD Instinct系列伺服器，MGX系列預計明年看到較明顯貢獻。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與神達後續表現，可以挑選價內外5%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。