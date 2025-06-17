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期貨商論壇／台化期 短線觀望

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台化董事長洪福源。聯合報系資料照
台化董事長洪福源。聯合報系資料照

台化（1326）的ARO-1、SM-3、PP廠安排4~5月定檢，影響OX、SM、PP銷量受影響，使5月營收創近55個月新低。期貨法人表示，台化未來將面臨艱困的情勢，投資人不妨可以留意台化期（DGF）做相關操作。

售價方面，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗前，市場觀望氣氛濃厚，且產油國增產計畫恐造成原油供給過剩，影響油價走弱帶動原料及產品行情下跌，加上5月台幣大幅升值6.9％，影響收入減少。

展望未來，台化預期6月合併營收比5月改善，主要是上半年大型廠定檢已完成，使產銷量增加，另芳香烴產品價格改善也是因素。至於第2季合併營收則預估較第1季減少，價格下跌是主因，銷量則有增加；而第3季營收初步估計與第2季相當，量增價跌。

面對中國石化產能過剩，產業遭遇逆風，台化董事長洪福源保守估計今後二、三年仍是艱困情勢。台化將積極「瘦身」，包括產銷量、營業額要降低，同時透過各種努力，目標減產但不影響單位成本。

（群益期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 期貨交易 台化

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