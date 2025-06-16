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台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

6月台股期指漲92點

中央社／ 台北16日電

台北股市今天終場跌23.05點，收22049.90點。6月台指期以22032點作收，上漲92點，與現貨相較，逆價差17.9點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21940點、7月期貨21616點。

台股今天終場跌23.05點，收22049.90點，成交金額新台幣2884.64億元。

6月台指期貨以22032點作收，漲92點，成交5萬4780口；7月期貨以21686點作收，漲70點，成交1萬1273口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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