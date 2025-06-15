貿聯、技嘉 四檔有戲唱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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以色列空襲伊朗相關核設施，導致油金大漲、全球指數下跌，台股上周五（13日）也下跌214點，收在22,072點，資金流轉方面很明顯轉入相關防禦性類股，逆勢收紅的AI股則有貿聯-KY（3665）、技嘉（2376）。發行券商指出，看好AI族群後續表現的投資人，可留意相關權證布局機會。

全球連接線大廠貿聯-KY營運表現亮眼，5月營收達52.01億元，創歷年同期新高，年增20.4%，月減16.4%；累計今年前五月營收達277.26億元，創同期新高，年增30.8%。主要反應工業產品客戶與車用客戶出貨量趨緩，AI相關的高效能產品出貨持續成長。

法人指出，整體而言，下半年AEC（主動式乙太網路纜線）新世代及新客戶的加入，公司持續享有產業領先地位。法人說明，AEC持續處於供不應求，下半年更將開始出貨800G產品，在滲透率提高下，獲利貢獻有望再提升。

技嘉5月合併營收達467.28億元，創單月新高，月增55.25%，年增107.89%；累計今年前五月合併營收突破千億元、達1,425.67億元，創同期新高，並較去年同期增加34.3%。公司預期，本季業績將優於首季，下半年持續看俏。

法人指出，在Blackwell稼動率大幅拉升下，看好今年下半年成長將更勝上半年，AI是剛性需求，受關稅影響程度較低，看好未來數年可望皆維持高雙位數成長。

權證發行商建議，看好貿聯-KY、技嘉可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

營收 AI

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