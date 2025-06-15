國泰、中信金 押長天期

股市逐漸進入除息旺季，殖利率高的個股易獲法人買盤，國泰金（2882）及中信金（2891）現階段殖利率逾5%，股價相對同業表現強勢；權證發行商表示，盤勢易波動之下，可挑選長天期認購權證操作。

國泰金控子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信今年前五月累計稅後純益續創歷史新高。國泰人壽不受新台幣強升影響，單月獲利轉正，5月稅後純益達4.4億元，累計今年前五月稅後純益達161.1億元。5月獲利佳，主因避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，整體匯兌影響可控。

國泰世華前五月獲利續創同期新高，國泰世華銀行5月稅後純益36.2億元，累計前五月稅後純益達195.1億元，年成長16%。受惠於放款動能強健，資金成本控制得宜，推升淨利息收入呈雙位數成長；今年以來信用卡簽帳金額穩定成長，保險與基金等財富管理商品銷量佳，聯貸收入增加，整體淨手續費收入表現亮眼。截至5月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1,171%，資產品質維持穩健。連結國泰金相關權證包括國泰金群益4B購03、國泰金凱基4C購05。

中信金自結5月稅後純益為21.15億元，累計今年前五月稅後純益246.76億元，每股純益1.27元。中信金以銀行為主體，保險占金控獲利僅約30%。中信銀5月稅後純益50.49億元，月增13%，主要來自淨利差擴大；財富管理業務在5月市場回穩後，相關收入較4月成長10%。累計中信銀前五月獲利229.42億元，年增23%，續創歷年同期新高。

法人預期，中信金恆常性收入包含淨利收及淨手收將持續成長，受惠利差擴大，外幣放款增長來自日本及東南亞，日圓升息，期限溢價擴大等。預期現金股利配發將維持高水準，受惠於資本管制放鬆，銀行可望上繳更多資本至金控端，現金股利可望維持在2元以上。中信金相關權證有中信金群益49購01、中信金元富4B購01。