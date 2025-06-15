奇鋐、雙鴻 認購放閃

台股自4月初低點反彈近三成後，出現獲利了結賣壓待消化，加上美國總統川普表示願意延長關稅談判期限，突顯關稅談判後續仍有待觀察，投資人可布局人工智慧（AI）伺服器相關的載板、散熱、連接器等次族群，仍是盤面資金焦點，例如奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等可留意。

輝達GB200出貨逐步放量，相關供應鏈拉貨動能開始回升。法人分析，由於GB200 NVL72伺服器機櫃的熱設計功耗高達120kW至140kW，遠超傳統資料中心機櫃的20kW，加上GB300整機櫃熱設計功耗進一步提升到135kW至 140kW，傳統風冷散熱已無法滿足， GB200與GB300已全面採用液冷散熱，直接將冷卻液導入GPU與CPU熱點，散熱效率比風冷高三至五倍，液冷技術將成為主流。

圖／經濟日報提供

2024年時液冷占AI伺服器散熱方案約30%，法人預計，2025年將達50%，2026年進一步增至70%。隨著GB300預計7月開始出貨與GB200出貨於第2季到第3季進入高峰，液冷散熱需求將持續增長，也會帶動相關供應鏈出貨動能。

奇鋐為近期散熱股在盤面領漲指標，5月營收98.8億元，月增8.48%、年增87%。雙鴻5月營收達16.2億元，月減19.69%，年增17.78%，上周下半周股價也開始急起直追。

晶片熱設計功耗持續提升，驅使新世代產品導入水冷方案，用於GPU和ASIC伺服器的3D VC模組顯著放量， GB200伺服器新架構整機櫃水冷產值預估將達7萬美元至8萬美元，為3D VC氣冷方案的10至15倍，法人預期，奇鋐仍為雲端服務業者（CSP）水冷板散熱方案主要供應商下，今年出貨量將持續放量成長。

權證發行商表示，投資人如看好散熱雙雄，可布局中長天期、價內外15%以內的權證，參與個行情，但宜設好停損停利點。