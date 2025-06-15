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全民權證／元黃金 挑價外15%
以色列攻擊伊朗，地緣政治風險快速升溫，各國股市重挫，避險資產有債市、黃金等，期元大S&P黃金（00635U）上周五（13日）上漲1.43%或0.53元，收37.55元。
元大S&P黃金近一周上漲1.27%、近一月漲4.28%、近一季漲13.03%、近一年漲37.65%、今年以來上漲26.13%，今年表現排行全市場第三強。
展望後市，法人認為，地緣政治風險持續，不僅中東新一輪危機，俄烏戰爭落幕也遙遙無期，在世局紛亂之際，投資人緊抱黃金，尋求資產保值。
權證發行商建議，看好期元大S&P黃金後市的投資人，可買進價外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如元黃金國泰51購01、元黃金凱基54購03。（國泰證券提供）
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