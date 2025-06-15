全民權證／世紀鋼 選逾90天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
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世紀鋼（9958）5月營收13.24億元，月減0.92%，年增31.42%，累計今年前五月營收65.78億元，年增27.06％；上周五（13日）在投信、自營商等買盤助攻下，上漲10元、漲幅4.42%，收236.5元，再創波段新高。

世紀鋼為台灣最大Jacket供應商且印尼巴淡島產能開出可大幅降低成本，CIP渢妙一期為2025年主要獲利來源，進入第三期區塊開發後製作難度加大，預期毛利率較第二階段的台電二期、海龍案高。

權證發行商表示，看好世紀鋼的投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如世紀鋼元富4B購01、世紀鋼中信4A購01。（元富證券提供）

權證 世紀鋼

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