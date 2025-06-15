全民權證／神達 二檔錢景亮

神達（3706）今年第1季每股純益1.1 元，遠優於去年同期，主因美系CSP與Oracle訂單放量，AI伺服器滲透率提升。第2季獲利可望維持成長趨勢，匯率壓力雖為短期毛利瓶頸，但規模放大與費控支撐營益率穩定。

神達產能進入放量階段，竹南廠第3季投產、越南廠第4季試產，今年資本支出預估年增倍數達一、二億美元。其中神雲科技為主要成長動能，占營收貢獻87.8%，Oracle等大型AI客戶推升中期接單動能加上自有品牌（TYAN）整合效益顯現，使ODM設計深度與接單彈性提升，推動AI產品組合朝向高階化邁進。

投資人可挑選中長天期權證，如神達兆豐52購01、神達統一53購01。（兆豐證券提供）