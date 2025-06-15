期貨商論壇／台指期 上攻格局

經濟日報／ 記者周克威整理

台指期在台積電站穩千元大關後，一度重新站回重要關卡的年線，美中達成初步協議遭市場淡化，貿易與地緣風險雙雙上升，使得指數位階暫離4月以來的高位，但下方短期均線排列仍維持有利於上攻格局，觀察短線能否重新回到半年線之上，有助未來行情發展。

進一步檢視近期攸關台股的國際大事，其中，美國總統川普表示，將在未來一到兩周內，對沒有誠意的國家，直接訂單方面關稅給予壓力，一方面顯示出川普政府沒有辦法逐一來面對各國進行協商，另一方面也是為了加快談判進度，這對目前正在談判中，但立場較為堅定的國家可能造成衝擊，例如日本與歐盟。

不過對於相對配合的東南亞等國家，則可能延長豁免期。川普日前突然宣布鋼鋁關稅翻倍由25%上升至50%，並在13日繼續增加鋼鐵衍生產品課徵25%關稅，不斷加大各國談判壓力，全球關稅擔憂的氣氛再度出現轉折。（凱基期貨提供）

關稅 期貨交易 川普

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