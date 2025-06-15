期貨商論壇／黃金期 價格向上

金價於5月下旬起維持在3,250~3,400美元間區間震盪，近日雖然偏弱回測月線時，指標KD一度回落，所幸隨著美元走弱、價格反轉向上，指標翻多後氣勢強盛，且投資人避險需求上升，價位可望再次挑戰歷史新高。

近期美國非農就業、CPI、PPI等經濟數據表現良好，顯現就業情況穩定、通膨壓力有所降溫，預期聯準會最快可於9月降息。而13日凌晨以色列將向伊朗發起打擊行動的最新消息出現，地緣政治緊張關係再度升溫，原油價格大漲，黃金價格也同步上漲。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，基金水位從近期低點5月16日的918.7公噸，隨著行情止穩進場加碼，至12日增加到934.1公噸，市場動能有所增加。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至3日，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位增加到18.79萬口。（華南期貨提供）