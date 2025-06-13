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以伊爆戰火 台指期夜盤以靜制動

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤13日在以伊爆發戰火、日盤大跌逾300點後，隨美股電子盤跌勢趨緩。（本報系資料庫）
台指期夜盤13日在以伊爆發戰火、日盤大跌逾300點後，隨美股電子盤跌勢趨緩。（本報系資料庫）

台指期夜盤13日在以伊爆發戰火、日盤大跌逾300點後，隨美股電子盤跌勢趨緩，以21,960點、止漲20點開出後，一度衝至22,020點、上漲80點，但在國際原油、黃金、美元價格持續大漲下，漲勢收斂，靜待美股開盤後走勢；截至21點30分左右，維持在21,980點、上漲約30點附近游走。

由於13日凌晨，以色列伊朗展開「Rising Lion」攻擊行動，約200架以色列戰機及無人機對伊朗超過100處目標發動空襲，隨後伊朗也展開報復行動，事件發生後，美國三大指數電子開盤走弱，黃金期貨、紐約輕原油一度分別大漲1%、8%；國內大型法人機構指出，需留意如荷姆茲海峽石油航道遭伊朗封鎖，可能將進一步刺激油價走勢，而台指期夜盤在美股電子盤跌勢未進一步擴大中，趁勢反彈。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，21點30分時，多維持在1,025元、上漲5元的小紅格局，電子期小漲0.2%，半導體期則微幅下跌0.05%，中型100期貨指數則上漲0.2% 。台股13日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌214點，收22,072點，其中，外資賣超7.9億元，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單增加3,024口至42,000口；投信則是買超49.4億元、由賣轉買，自營商賣超135.2億元，三大法合計賣超93.8億元。

市場專家建議，就技術面觀察，13日台股失守5日線，不過，盤中21,984低點力守半年線、10日帶量長紅低點21,921點，顯示本波段漲勢尚未轉弱；另一方面，隨聯準會降息預期升溫，以伊衝突應不至使大盤出現大幅回檔，待消化中東情勢緊張不確定因素後，仍有機會表態往上挑戰3月13日長黑高點22,552點。

美股 戰爭 外資 台股 台指期 伊朗 以色列

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