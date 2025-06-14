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富世達、大立光 四檔靚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
富世達董事長黃祖模。 聯合報系資料照
富世達董事長黃祖模。 聯合報系資料照

台股昨（13）日開低震盪，盤面上以題材個股輪動為主，其中富世達（6805）、大立光（3008）股價表現有撐，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，富世達為GB200浮動接頭主要供應商，其水冷頭送樣組裝廠進行認證，將打入部分雲端服務供應商業者供應鏈。儘管水冷頭用量遜預期，但ASIC及高階伺服器將逐步採用水冷散熱架構，富世達具潛在成長動能。

富世達積極拓展伺服器相關零組件商機，目前伺服器業務營收比重達16%，優於去年，且今年仍有新專案出爐，今年下半年伺服器營收仍將持續成長。法人機構仍看好富世達，儘管受到GB300設計更改受挫，但觀察到未來有多個水冷伺服器專案進行中，水冷趨勢仍在。

大立光方面，展望第2季，iPhone16系列機種進入銷售尾聲，加上iPhone16e已發表，iPhone鏡頭出貨步入傳統淡季，但因多款Android旗艦機種紛紛在第2季推出攝影升級版，多款高階鏡頭出貨，較高價的高階鏡頭營收比重提升，有助於減緩淡季效應。

法人指出，展望大立光2025年，Apple Intelligence整合有助推升iPhone銷量，加上iPhone17新機鏡頭規格皆持續升級，將提升平均售價，iPhone鏡頭出貨可期；Android陣營方面，中國政府擴大手機補貼範圍至售價人民幣6,000元以上機種，有利推高攝影升級版旗艦手機銷量，推升高階鏡頭出貨量。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外20%以內、逾90天的商品入手。

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