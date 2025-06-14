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亞德客、上銀 押逾90天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前受訪時表示，未來十年將是機器人與自主機器的黃金時代，機器人概念股再度受到矚目。包括氣動元件廠亞德客-KY（1590）、工具機大廠上銀（2049），因相關技術可應用在機器人領域，受到投資人青睞。法人分析，亞德客今年營運成長動能可期，運用本身在大陸與全球的銷售通路優勢，開發電動缸與滾珠螺桿等新產品，加上代理自動化相關的元件及產品，提升營運成長。

因中國自動化業趨勢儼然成型，將帶動氣動產業需求成長，亞德客在氣動元件市占率持續拉高，其中將以電子產業，汽車產業，機床產業成長性佳。線性滑軌領域，因拓展市占有成，營運規模放大，且因營收主要來自大陸市場，不受關稅因素衝擊，市場正向看待亞德客今年營收表現。

上銀持續在物流、專用型及人型機器人領域推進。法人表示，上銀AI物流機器人測試進展順利，今年底將小批量出貨。專用型機器人如焊接、農業應用等，因場域單純發展速度較快。人形機器人方面，上銀供應滾珠螺桿、諧波減速器、軸承等關鍵零組件，客戶認證進度符合預期，但人形機器人商業化仍需一段時間。

法人預測，上銀今年營收受半導體業帶動，晶圓移載系統需求因全球建廠趨勢推升，帶動今年營收成長，仍需觀察對等關稅對上銀出貨到美國衝擊，因美為台灣工具機第二大出口市場，若關稅使需求下滑，也會影響零組件，及匯率對台廠競爭優勢影響。

權證發行商表示，投資人若看好亞德客-KY與上銀後續表現，可以挑選價內外20%以內，90天期以上的權證以小金搏大利。

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