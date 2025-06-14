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全民權證／緯穎 選逾五個月

經濟日報／ 記者徐牧民整理

緯穎（6669）5月營收711.3億元，月增11.4%，年增187.2%，優於原先預期，累計前五月營收達3,055.91億元、年增162%。

法人調查，亞馬遜Trainium 2進入量產期，緯穎陸續整機出貨，今年Trainium 2伺服器機櫃量將達3.5~4萬櫃，Trainium 3預計最快於明年第2季開始小量產，並且升級成水冷散熱架構。

法人表示，在AI伺服器與一般伺服器帶動下，緯穎接下來數月營收將持續成長。尤其日前亞馬遜宣布，其Trainium3 ASIC伺服器將於2025年底推出。同時，Meta正測試一款自家開發的新一代AI訓練用ASIC，皆有助在未來推動緯穎營運。

權證發行商建議，可選價內外5%以內、距到期日150天以上的認購權證入手。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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