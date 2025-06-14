全民權證／智邦 挑價內外15%

智邦（2345）受惠資料中心用AI運算加速卡與企業用高階網路交換器產品需求強勁，營收優於預期，法人看好今年營運將再創高。據統計，智邦5月營收182.8億元，月增2.8%、年增108.2% ，連兩個月創新高。法人指出，原預期在首季底美系客戶一次性認列貨款較多後，5月營收恐出現小幅月衰退，但因資料中心用AI運算加速卡與企業用高階網路交換器產品需求強勁，營收表現優於預期，呈月增、年增的雙增態勢。

考量資料中心需求快速成長與高階產品滲透率增加，智邦今年、明年營運將再創高。

權證發行商表示，看好智邦的投資人可挑選價內外15%以內，90天期以上的權證介入，參與個股行情。（統一證券提供）

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