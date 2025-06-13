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中興電、亞力 四檔發光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照

全球用電量需求增加，電網韌性日受重視，加上AI算力的電力需求提升，法人認為，將帶動重電設備的市場需求，看好重電族群包括中興電（1513）、亞力（1514）將優先受惠，投資人可透過資金門檻低的權證進行布局。

法人分析，根據IEA年度最新《全球能源投資報告》預估，今年全球能源投資總額將年增2%至3.3兆美元。其中再生能源、低碳能源、儲能、能源效率、及電氣化等投資約2.2兆美元，不過電網相關支出僅4,000億美元，遠低於發電及電氣化支出。IEA示警，若未在2030年前讓電網投資與發電支出投資接近平衡，全球將面臨電力不穩及供應瓶頸風險。

台灣已進入非核家園，惟預計新增的燃氣發電機組尚未上線發電，法人預估，未來供電情況將愈趨吃緊。電網缺乏彈性調度與備援能力，也將衝擊供電的穩定性，預料將推升重電設備需求。

亞力受惠台電加速強韌電網計畫，以及半導體業國內外持續擴建新廠專案，帶動變壓器等重電設備需求成長、軌道建設新建及汰舊換新訂單大幅成長，法人預估，亞力今年營運將重回成長軌道。亞力昨（12）日股價上漲3元，收在115.5元。

中興電5月營收持續創新高，法人表示，除了重電事業，綠能事業單位業績可同步成長，中興電預估今年集團整體業績成長目標兩位數百分比，下半年業績可逐季成長，訂單主要鎖定台電、一般民間電力事業、儲能工程及氫能應用等。

權證發行商表示，投資人若看好中興電與亞力後續表現，可以挑選價內外15%以內，90天期以上的權證，以小金搏大利。

權證

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