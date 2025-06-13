全民權證／光寶科 選逾80天

光寶科（2301）受惠雲端運算及高階伺服器出貨動能，營收表現亮眼，近日並參與「2025 SNEC PV+上海國際太陽能光伏與智慧能源、儲能及電池技術與裝備大會暨展覽會」，展現在高階光電半導體領域的創新研發實力，有利後續接單。

光寶科技5月合併營收133.9億元，年增22.3%；累計前五月營收632.1億元，年增25.6%。法人分析，目前雲端及物聯網部門占光寶科整體營收40%，由於雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過三成，也是今年營運成長主要動能。

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