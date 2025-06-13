快訊

地方補助「愈修愈黑箱」！北市轟中央 陳其邁也嘆「欲哭無淚」

大雷雨狂炸！台南、屏東淹水警戒 專家：降雨熱區轉移至嘉義以南

印度空難逾240死僅1人倖存 警方：他坐緊急出口附近 跳出機艙逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／帆宣 二檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

帆宣（6196）第1季營收132.6億元，季減11.88%，毛利率11.02%，較2024年第4季拉升0.67個百分點，加上業外收益挹注，第1季歸屬母公司純益達8.88億元，季增1.2倍，每股純益（EPS）4.41元。

在客戶美國新案挹注下，帆宣預期第2季營運將維持第1季水準；今年營收可望延續成長趨勢。目前公司在手訂單大約650~700億元。其中，預估台積廠務營收占比三至四成，但來自美國廠營收占比降至一至二成，後續工程認列主要以台積電竹科寶山二期、高雄廠、日月光、美光及鴻海、MTK數據中心等，並且看好2025年新廠商機，包括ASML展望估營收成長一至二成。

看好帆宣後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 帆宣

延伸閱讀

龍頭爭霸 美光12層推疊HBM4率先出貨主要客戶

綠電供應商傳爆雷 台積進度不受影響

台股基金月賺近一成 逾八成「跑贏大盤」專家看好這類股

獨／最後一盤狂敲台積變盤子？盤後交易量增、成交價卻低到跌破眼鏡

相關新聞

期貨交易新制 23日上路

金管會昨(12)日宣布，23日起調整各類期貨商品的三階段漲跌幅機制，有兩大重點，其一是縮短冷卻時間，從目前10分鐘縮短為...

期貨商論壇／保瑞期 漲勢可期

保瑞（6472）近期股價自4月谷底翻揚，累計漲幅逾50%，短線漲多後進入高檔盤整理格局；目前股價站在短、中、長期均線之上...

期貨商論壇／台指期 彈性操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，全球股市目前仍面臨川普關稅戰的嚴厲考驗，加上美國經濟疲軟跡象蔓延，後市台股仍須慎防波動加劇，投...

中興電、亞力 四檔發光

全球用電量需求增加，電網韌性日受重視，加上AI算力的電力需求提升，法人認為，將帶動重電設備的市場需求，看好重電族群包括中...

美時、保瑞 瞄準偏價外

美時（1795）、保瑞（6472）業務穩定，後續發展具成長性，較不受到關稅變化等因素影響，權證發行商表示，波動之際可挑偏...

全民權證／神達 押價內外5%

神達（3706）受惠伺服器成長，帶動今年5月營收91.35億元，月增3.55%，年增1.17倍，業績連三個月登頂；今年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。