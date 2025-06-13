全民權證／帆宣 二檔有看頭

帆宣（6196）第1季營收132.6億元，季減11.88%，毛利率11.02%，較2024年第4季拉升0.67個百分點，加上業外收益挹注，第1季歸屬母公司純益達8.88億元，季增1.2倍，每股純益（EPS）4.41元。

在客戶美國新案挹注下，帆宣預期第2季營運將維持第1季水準；今年營收可望延續成長趨勢。目前公司在手訂單大約650~700億元。其中，預估台積廠務營收占比三至四成，但來自美國廠營收占比降至一至二成，後續工程認列主要以台積電竹科寶山二期、高雄廠、日月光、美光及鴻海、MTK數據中心等，並且看好2025年新廠商機，包括ASML展望估營收成長一至二成。

看好帆宣後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

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