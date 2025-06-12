國際利空包圍 台指期夜盤綠油油

台指期夜盤12日以22,236點、下跌17點開出後，雖多頭試圖反撲，指數一度翻紅上漲10點，但中東緊張情勢未解，加上市場觀望美中貿易最新協議的進一步動向中，美股電子盤走弱，也拖累指數向下回測22,100點關卡支撐；截至21點30分左右，維持在22,180點、下跌約70點附近游走。

影響台指期12日夜盤走勢的關鍵，除了日盤時，台積電（2330）貼息、聯發科（2454）遭外資調降明年獲利目標，導致市場追價氣氛保守外，美中的倫敦貿易框架完成，但美對中課徵55%關稅，高於日內瓦談判時的30%，使得市場正在觀望大陸最新正式反應。此外，中東緊張情勢升溫，美國政府與國防部宣布，將在中東地區的非必要人員撤離後，美債、美元走跌，黃金價格上漲中，道瓊、那斯達克、標普電子盤走勢疲弱，也進一步拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電在夜盤交易中，延續日盤跌勢，21點30分前，多維持在1,040元、下跌5元的小黑格局，電子期、半導體期也分別下跌0.3%，中型100期貨指數也下跌0.1%。

台股12日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌182點，收22,287點，其中外資買超3.5億元、連三買，在台指期未平倉淨部位方面，外資淨空單增加3,246口至38,976口；投信則是賣超30.5億元、由買轉賣，自營商買超3.9億元，三大法合計賣超23億元，由買轉賣。

市場專家建議，就技術面觀察，12日台股價跌量縮，但季線已經上彎，且5、10、20日均線呈多頭排列，下檔支撐強，不過要留意12日的高點未過前一日高點，可是低點卻低於前一日低點，加上與季線乖離過大，雖下檔有短期均線支撐，但短線上可能轉高檔震盪，短線支撐暫看5日線約22,090點。