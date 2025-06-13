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期貨商論壇／保瑞期 漲勢可期

經濟日報／ 記者周克威整理
保瑞董事長盛保熙。 聯合報系資料照
保瑞董事長盛保熙。 聯合報系資料照

保瑞（6472）近期股價自4月谷底翻揚，累計漲幅逾50%，短線漲多後進入高檔盤整理格局；目前股價站在短、中、長期均線之上，且均線呈多頭排列，建議近期可留意量能變化，量增價揚則可視為另一波漲勢發動訊號，可留意相關個股期貨操作。

保瑞為台灣最大的小分子CDMO藥廠，去年CDMO營收占比約33%，擁有10座生產工廠，六座在台灣、三座在美國、一座在加拿大。保瑞的小分子CDMO產能已是美國第四大，僅次於Thermo Fisher Scientific、Catalent和Lonza。

受惠於去年底新併購事業體帶來的效益，今年3月時，CDMO接案量已經是去年的兩倍，將可直接受惠關稅戰與生物安全法案帶來的轉單。

併購題材方面，保瑞今年持續有多個併購進行評估中，預估併購標的將以美國針劑廠為主。整體評估，今、明年營運仍將維持高度成長。由於保瑞CDMO業務因馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲，5月營收罕見衰退，公司表示生產將於6月恢復，預計下半年營運動能將逐季增長。

籌碼面變化觀察，4月受到美國總統川普提出對等關稅影響，外資因風險考量暫時小幅調節持股，投信法人則利用低檔持續吸納籌碼，5月盤勢回穩至今，外資、投信則同步買超，提供股價回升動能。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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