期貨商論壇／台指期 彈性操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，全球股市目前仍面臨川普關稅戰的嚴厲考驗，加上美國經濟疲軟跡象蔓延，後市台股仍須慎防波動加劇，投資人可運用台指期彈性操作。

美中達成貿易共識框架協議，美國同意將放寬部分出口管制，以換取中國鬆綁對稀土關鍵資源的出口限制；關稅方面，美國將對中國商品徵收55%關稅，包括對等關稅基準10%、芬太尼議題課徵20%關稅、已存在的25%關稅，而中國對美課徵10%關稅；美中關稅談判無明顯進展，市場樂觀情緒消退，12日台指期漲勢停歇。

從市場面分析，美中談判像是原地踏步，毫無進展，美國對中國仍徵收高達55%關稅，此稅率高於5月日內瓦協議暫緩關稅期間的30%關稅，此外，中國對出口美國稀土的許可證發放也設置為期六個月的限制，將使北京在貿易談判中握有更大籌碼，也為美中後續談判增添不確定性。

儘管談判結果未如市場預期樂觀，但台股本波融資增幅遠低於指數漲幅，籌碼安定為波段最大優勢，有利多方行情延續。此外，川普關稅政策變動頻繁，市場不確定性仍高，加上美國經濟前景展望保守，且日本國內通膨持續高漲，市場預期可能促使日銀採取強硬立場，比預期提早升息，投資人信心受挫，資金流入日圓、瑞朗、黃金避險，透露對經濟增長的擔憂。（富邦期貨提供）

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