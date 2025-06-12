促期貨儘快反應價格 金管會縮短冷卻時間至5分鐘

考量近年來國際金融市場波動較為激烈，金管會督導期交所參酌國際作法，規劃調整三階段漲跌幅機制，並在今日宣布，預計自114年6月23日起實施，其中，金管會亦參酌國際主要期貨交易所，例如韓國與新加坡的冷卻時間多在5分鐘內，因此，針對所有適用三階段漲跌幅機制的商品，冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，以提升價格反應速度。

證期局副局長黃厚銘指出，考量現行期交所的「布蘭特原油期貨」觸及三階段漲跌幅次數較多，適度調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5%、±10%放寬為±7%、±13%，使其更快反應國際油價市況，以強化商品的國際競爭力；至於第三階段漲跌幅仍維持±20%不變，以兼顧國內期貨交易市場的穩定。

我國期貨市場自87年推出第一個期貨商品台股期貨以來，期交所逐步發展多元化商品，範圍擴及國內外股價指數類、商品類、個股類及匯率類等期貨商品，提供交易人更多避險管道及交易機會，促進我國期貨市場蓬勃發展。

為兼顧價格反應效率及價格穩定，期交所自105年6月起實施三階段漲跌幅機制，目前上市的國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用，其運作方式在觸及漲跌幅限制時，進入冷卻時間10分鐘，於冷卻時間內僅能在原漲跌幅限制內交易，其目的在於盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間能讓交易人再次思考價格合理性，現在證期局將冷卻時間由現行10分鐘縮短為5分鐘，以提升價格反應速度。

黃厚銘也說明，國外的ICE由於沒有訂三階段漲跌幅，往往能更快速反應價格變動，例如，2022年3月布蘭特原油價格曾大跌，因此ICE很快就充份反映資訊，但台灣有三階段的限制，所以價格在反應上就很慢；至於為何第三階段不放寬？黃厚銘表示，證期局也考量到期貨的保證金交易和代沖銷，和散戶投資人至關重要，不希望投資者面臨過大的市場動盪風險，因此儘管放寬前二階段漲跌幅，但第三階段不放寬。