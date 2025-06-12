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川普政策反覆不定 第3季債市看好信用債

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

川普對等關稅政策仍是全球金融市場最大的不確定性風險，展望第3季，瀚亞投信認為，政策反覆導致市場大幅震盪，惟全球經濟衰退機率降低，企業獲利展望仍佳，中期市場可望維持向上趨勢，建議分散投資組合安度短期震盪，掌握中期行情。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美國5月非農就業經濟數據優於預期，首次申請失業救濟金人口未見明顯惡化，美國就業市場狀況仍穩健，加上川普減稅方案，可降低關稅對經濟可能帶來的負面衝擊。

林如惠說，市場擔憂關稅可能導致物價上漲，導致聯準會主席鮑爾對利率政策保持謹慎態度；市場預期聯準會最快可能在9月再次降息，年底前共降息2碼，目前市場已大幅反映對美債的悲觀預期，股債短線上或許震盪持續，建議平衡配置以應對紛擾。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，美國10年期公債殖利率未來一季將呈現區間震盪，考量關稅導致消費者與企業支出信心下降，未來將傳遞至實際消費與投資動能，導致美國景氣整體仍偏降溫，研判美債第4季以後，可能因聯準會的降息預期而有下行空間。

周曉蘭認為，美國公債的買方以亞洲官方機構為主，容易受到去美元化影響，過去十年以來，公債的外資占比下降19%，而公司債上升4%，公債買盤側重保值功能而公司債買家更關注相對價值；高收益率下，公司債相較公債，對外資更具吸引力。

美國經濟衰退機率低，但通膨上升風險尚未解除，且企業財測尚未針對政策變化進行調整，利差未來仍有小幅上漲空間，第4季後將因降息預期再收斂；相對看好高評等信用債券與BB級債券，相對減碼估值偏高的低品質信用債。

新興市場債方面，周曉蘭說，預計未來一年新興國家通膨將溫和下降約30bps，使央行利率政策持續下調，平均政策利率約有100bps下降空間；全球經濟成長速度放緩，可能拖累新興市場國家的財政赤字，儘管違約率可能略為走高，但投等債發行人整體信用品質優於成熟國家，整體韌性保持不變，非投資等級債則需留意價格疲軟與緩衝較低對大宗商品發行人帶來風險。

降息 美國公債

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