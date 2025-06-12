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韓股Kospi指數創三年新高 這檔ETN績效向前衝

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
南韓股市示意圖。歐新社
南韓股市示意圖。歐新社

韓國大選後，在外資買盤推動下Kospi指數創三年新高，近月漲幅更居亞股第一，日經指數也在半導體類股帶動下走升；以台韓日半導體龍頭股為主要成分股的統一亞洲半導體ETN(020025)同受惠，6月以來漲幅達7.42%，績效領先市場絕大多數ETF。

南韓新總統李在明上任後，市場看好其支持半導體發展以及股市成長，激勵韓股近一個月漲幅超過11%遙遙領先亞洲主要市場。據研調機構統計，領漲的半導體巨擘SK海力士2025年首季全球DRAM市占率已達36.9%，超越三星電子為全球第一，HBM市占更達七成，穩居第一。

美國半導體產業協會(SIA)與世界半導體貿易統計協會(WSTS)最新報告看好今年全球半導體市場持續擴張，動能可延續到2026年，市場銷售額上看7,009億美元，年增11.2%，法人看好美洲及亞太地區是成長關鍵。

亞洲半導體指數成分股是自台、韓、日、港等亞洲四地交易所掛牌普通股中，依FactSet的RBICS產業分類系統及流通量調整市值，挑選出半導體五大價值鏈16檔代表性股票，每年3月及9月進行成分股檢驗與調整。

該ETN目前指標價值約10.2元，投資人不用2萬元就可以投資亞洲4個市場最具代表性的半導體龍頭，全面參與AI成長大趨勢。

2025年6月以來指數產品報酬表現(資料來源：CMoney)
2025年6月以來指數產品報酬表現(資料來源：CMoney)

韓股 半導體 ETN

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