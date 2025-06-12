長榮、陽明 押逾三個月

美國關稅政策的不確定性，造成貨量集中或提前運送，加上航商先前減班，使得美國線運價近期強勢上漲，市場預期7月仍可維持高檔，長榮 （2603）、陽明 （2609）營運受惠，權證券商建議，相關認購權證，參與個股走勢。

法人表示，受到美對中暫停徵收對等關稅影響，出現旺季提前跡象，加上航商先前因關稅而減艙，造成近期運價上漲。洛杉磯港務局的資料顯示，5月平均每周到港貨櫃量較4月下滑25%，6月則較5月上漲23%，較去年同期成長3.2%，顯示貨量有提前出貨現象。

此外，長榮、陽明深受ETF青睞，以今年的現金殖利率來說，長榮目前在10%以上，預計6月19日除息，陽明殖利率也超過5%，目前仍未公告除息日；若以目前法人圈預估的全年獲利來看，二者現金殖利率都有望擊敗美國10年期公債殖利率，除息後應仍可受高股息ETF青睞。

長榮今年第1季營收1,100億元、年增24%，稅後純益274億元、年增57%，每股純益（EPS）為12.64元；市場預估第2季營收1,039億元、年減2.3%，受新台幣升值、業外認列匯損，稅後純益預估201億元，EPS為9.2元。第3季受惠運價上漲，市場估EPS為16元。全年營收4,252億元、年減8.3%，稅後純益848億元，EPS為39.1元。

陽明第1季營收年增4%，因散裝部門轉盈為虧，稅後純益77.8億元、年減17%，EPS為2.23元；市場預估第2季營收455億元、年減13%，台幣升值業外認列匯損，稅後純益預估35.5億元，EPS為1元，第3季受惠運價上漲，EPS成長至4.1元，全年EPS為8元。

權證發行商建議，看好長榮、陽明後市可挑選價外20%至價內10%，有效天期三個月以上的商品入手。