聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／精測 鎖定逾150天
精測（6510）受惠高速運算（HPC）應用需求持穩，及遊戲顯卡GPU訂單挹注，法人預估第2季營收可望季增中高個位數百分比，加上美系客戶新專案進展順利，營收逐季成長可期。
法人指出，隨國內IC設計客戶智慧手機應用處理器（AP）測試訂單進入工程驗證階段，預計第3季開始量產，將穩健貢獻下半年營收，帶動探針卡業務成長，及毛利率提升。
面對關稅議題，精測著重人工智慧（AI）應用新技術開發，持續爭取新的客戶工程案，產能方面除調整桃園三廠擴建計畫，並於2022年赴美國布局廠房與技術， 展現因應市場變化的彈性。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上權證，參與這波短多行情。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言