聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／雙鴻 挑價內外10%
雙鴻（3324）目前SideCar已導入相關企業客戶，包含800V的電源及電力交換、輸配電，這類需求相對的晶片發熱及散熱需求大幅提升，因此，已積極設計開發Building Manifold，搭配SideCar優化水冷散熱效率及管線配置，提升營運競爭力。
預計2025年起在Blackwell平台，雙鴻將水冷積極導入應用，高階散熱需求同樣也會刺激毛利率與單價提升，市場預計毛利率仍可以落在27~28%區間，而全年的伺服器營收占比有望達到60%，其中，匯率雖可能影響第2季獲利表現，但市場預估雙鴻全年每股純益（EPS）將成長至34.9元。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言