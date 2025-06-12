全民權證／雙鴻 挑價內外10%

雙鴻（3324）目前SideCar已導入相關企業客戶，包含800V的電源及電力交換、輸配電，這類需求相對的晶片發熱及散熱需求大幅提升，因此，已積極設計開發Building Manifold，搭配SideCar優化水冷散熱效率及管線配置，提升營運競爭力。

預計2025年起在Blackwell平台，雙鴻將水冷積極導入應用，高階散熱需求同樣也會刺激毛利率與單價提升，市場預計毛利率仍可以落在27~28%區間，而全年的伺服器營收占比有望達到60%，其中，匯率雖可能影響第2季獲利表現，但市場預估雙鴻全年每股純益（EPS）將成長至34.9元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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