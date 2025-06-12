全民權證／台特化 二檔搶鏡

台特化（4772）受惠半導體先進製程對高階矽烷氣體的需求持續增長，關鍵新產品無水氟化氫（AHF）開始貢獻營收，近期股價轉強，站在各期均線之上。

台特化主力產品矽乙烷在先進邏輯製程3奈米至14奈米市占率居全球第一，需求具備等比級數成長潛力，另外無水氟化氫（AHF）具高度進口替代潛力。展望未來，在先進製程客戶持續拉貨下，核心產品矽乙烷需求穩健增長，新產品AHF下半年開貢獻營收，預期第4季進入穩定放量；今年營收呈現逐季升溫，內部目標為三至四年實現營收翻倍。

權證發行商表示，投資人如看好台特化投資機會，可挑選價內外10%以內、200天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（兆豐證券提供記）

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