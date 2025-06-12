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期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
世界兩大經濟體的貿易談判結果，將對美元產生重大影響。路透
世界兩大經濟體的貿易談判結果，將對美元產生重大影響。路透

美中在英國倫敦展開新一輪貿易談判，美國商務部長盧特尼克表示，雙方會談相當順利，已達成貿易框架協議，會各自向雙方領導人匯報結果，世界兩大經濟體的貿易談判結果，將對美元產生重大影響。

美國公布5月消費者物價指數（CPI），這是川普關稅措施影響，首次將顯現在物價指標上，市場密切關注通膨是否有上升跡象，將牽動聯準會（Fed）下周政策會議動向。根據芝商所的FedWatch工具顯示，Fed 18日將維持利率不變。由於6日公布的5月就業報告優於市場預期，下次降息時程要到9月。

以技術面來看，美元指數今年以來已下跌逾8%，近期呈現底部打底的階段，位於99附近，雖然沒有再破底，但反彈力道薄弱，且目前所有均線呈現空頭排列、持續下彎，短線美元指數空方架構不變。

而美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 日圓匯率

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