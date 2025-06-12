台指期 偏多架構不變

台股在美中貿易談判傳出正向進展下，激勵昨（11）日開高走高，終場指數上漲227點、漲幅1%、收在22,470點；台指期上漲235點、至22,351點，逆價差為119.1點。期貨商建議，由於台指期目前已站回所有均線之上，在跌破月線支撐之前，整體偏多架構不變。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨多單增加1,417口至3,612口，其中外資淨空單減少1,401口至35,730口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加502口至5,761口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方略為表態。

永豐期貨表示，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在21,200點。全月未平倉量put/call ratio值由1.34下降至1.19，VIX指數下降0.02至22.52。

整體來說，台股已站上所有均線，而目前僅剩半年線為下彎狀態，預期將逐漸走平，而今日台積電（2330）除息，短期仍須觀察在未來幾天是否能站穩年線，並留意川普與貿易戰動態。

群益期貨指出，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現樂觀；技術面上，目前台股站穩22,000點關卡、挑戰23,000點，短線在量價齊揚態勢不變下，仍以樂觀看待。

元富期貨認為，在權王台積電續強帶動下，台指期昨日呈開高走高格局，一舉突破年線，終場以紅K棒留下影線作收、日K連三紅。目前指數重新站回所有均線之上，維持高過高、低不破低的多方架構，因此，在跌破月線支撐之前，整體偏多架構不變。