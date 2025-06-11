6月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲227.96點，收22470.10點。6月電子期收1239點，上漲17.90點，逆價差6.56點；6月金融期收2128.60點，上漲0.60點，逆價差19.84點。
6月電子期以1239點作收，上漲17.90點，成交633口。7月電子期以1224點作收，上漲15點，成交5口。
電子現貨以1245.56點作收，上漲15.88點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差6.56點。
6月金融期以2128.60點作收，上漲0.60點，成交653口。7月金融期以2107.80點作收，上漲12.80點，成交7口。
金融現貨以2148.44點作收，上漲12.01點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差19.84點。實際收盤價以期交所公告為準。
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