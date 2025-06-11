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大立光 瞄準逾四個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

蘋概股走勢疲軟已有一段時間，蘋果開發者大會（WWDC）登場有助提振股價，市場看好未來將增加更多AI整合服務，可望成為年度新機的重大利多，帶動大立光（3008）等營運後市，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

大立光5月營收32.3億元，月減25.9%、年減7.1%，市場認為主要因iPhone鏡頭進入出貨淡季，Android旗艦手機銷售進入淡季，以及新台幣相對美元快速升值，導致營收月減，不過，iPhone17鏡頭開始啟動拉貨，預期6月營收可望回溫，較5月呈現月增。

展望第2季，iPhone16系列機種進入銷售尾聲，加上iPhone16e已發表，iPhone鏡頭出貨步入傳統淡季，但因多款Android旗艦機種紛紛在第2季推出攝影升級版，多款高階鏡頭出貨，較高價的高階鏡頭營收比重提升，有助於減緩淡季效應，市場預估全季營收113.2億元，季減22.3%，因台幣相對美元快速升值，估計將造成約41億元匯損，預估大立光第2季稅後純益13.4億元，季減79.1%，每股純益（EPS）10元。

展望2025年，Apple Intelligence整合有助推升iPhone銷量，加上iPhone17新機鏡頭規格皆持續升級，將提升ASP，iPhone鏡頭出貨可期；Android陣營方面，中國政府擴大手機補貼範圍至售價人民幣6,000元以上機種，有利推高攝影升級版旗艦手機銷量，推升高階鏡頭出貨量，預估大立光今年營收605.3億元，年增1.8% ，因第2季可能出現大筆匯兌損失下，預估全年稅後純益216.9億元，年減16.2%，EPS為162.5元。

看好大立光後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的認購權證介入。

鏡頭 營收 iPhone

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