台積電、鴻海 認購火紅

今日主題 蘋果全球開發者大會（WWDC25）在台灣時間昨（10）日揭幕，將陸續發表iOS 19、macOS 16、watchOS 12等全新作業系統。市場預期蘋果將增加Apple Intelligence整合服務，AI正成為消費者升級裝置的誘因。隨AI帶動消費性電子應用，蘋概股受青睞，相關權證也交投熱絡。

蘋果舉辦WWDC 2025，法人預期蘋果將增加更多Apple Intelligence整合服務，多檔供應鏈股價受到題材帶動，台積電（2330）、鴻海（2317）等蘋概股近日股價走勢亮眼，權證券商建議，投資人可酌量以相關權證試水溫。

台積電預計2奈米在2025第4季投片，於2026年產生營收貢獻，法人預期，2奈米月產能將從今年底的2.5萬片擴張到明年底的7萬至7.5萬片。明年可望占整體營收比重15%，大幅超越3奈米第一年的營收貢獻（6%）。

另外，法人指出，預估3奈米2026年出貨量增加。即使3奈米客戶持續將製程演進到N2，預估台積電3奈米2026年的出貨量將年增10%，主要受惠輝達Rubin晶片演進到3奈米製程，填補其他客戶的下滑。

在市場預期高度擴張之下，加上GB200初期出貨低於預期，上游晶片的生產遠遠大於下游出貨，法人預期，CoWoS月產能將由今年底的7萬片擴張到明年底的9萬片。以客戶區分，輝達的下修幅度應是最大，但主要來自過度下單的調整，而非需求轉弱。

鴻海5月營收6,157億元，為歷年同期新高，月減3.9%，年增11.9%，主要受惠於消費智能產品拉貨動能強勁，力抗匯率波動。今年前五月營收為2.89兆元，年增21.6%，為同期新高。

法人表示，鴻海近60%營收集中於消費產品，受關稅影響性較大，且在消費智能產能快速移轉下，恐使生產效率下滑，下修消費智能及電腦終端營收。長期鴻海在GB產品市占維持高檔，今、明年AI維持高增長，然考量下半年營收受匯率影響，消費產品需求可能受關稅影響下滑。

看好台積電、鴻海等WWDC概念股的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的認購權證介入，透過靈活操作參與行情。