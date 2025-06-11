全民權證／華星光 選逾120天

華星光（4979）4月營收3.83億元、月增2%、年增42.2%，前四月營收14.5億元，年增56.7%。今年營運持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，800G產品需求將明顯成長。

華星光第1季稅後純益2.13億元，季增40%，年增1.05倍，創單季新高；每股純益（EPS）1.52元。法人表示，華星光近年將營運策略轉向5G、資料中心，並成功切入光收發模組，同時看好通訊需求未來持續往上。

今年則持續聚焦AI與資料中心、CPO光達及熱輔助磁記錄四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，法人看好華星光今年需求將明顯成長。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的認購權證參與。（統一證券提供）

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