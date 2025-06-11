全民權證／漢唐 挑價內外20%

漢唐 （2404）是無塵室暨機電工程大廠，受惠台積電海內外擴廠，4、5 月營收都優於去年同期，法人看好，以漢唐在手接單量預估，下半年營運樂觀。

據了解，在海外市場布局上，由於台積電在美國還有許多專案將進行，美國會是漢唐近年最主要的海外市場；另外新加坡也有專案進行中，至於德國則將以顧問設計以及設備支援為主。隨漢唐在美的建廠經驗增加，有助縮短學習曲線，工程量除了無塵室、機電工程，也擴及特殊設備與部分水氣化工程。漢唐5月營收49.8億元，年增28%。累計前五月營收205億元，年增3.1%。

權證發行商表示，看好漢唐的投資人可挑選價內外20%左右，90天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（兆豐證券提供）

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