台積電領軍 台指夜盤醞釀挑戰年線

台指期夜盤10日以22,129點、上漲13點開出後，儘管一度受短多下車拖累，指數翻黑，但在權王台積電（2330）維持小紅格局、穩定軍心中，指數衝高至22,200點關卡，展現欲挑戰年線22,291點企圖心；截至21 點30分左右，維持在22,200點、上漲約90點附近游走。

分析師指出，根據紐約FED調查顯示，未來一年、三年與五年通脹預期中值全數下滑，其中一年預期自3.6%降至3.2%，另外，即將公布的CPI，預估升至2.5%、核心CPI至2.9%，顯示關稅衝擊仍屬溫和。美國總統川普稱美中倫敦談判順利，市場氣氛樂觀，包括道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤多在小漲0.2%以內游走。

其中，台積電在夜盤交易中，延續日盤漲勢，多維持在1,045元、上漲5元的小紅格局，電子期、半導體期也分別上漲0.4%、0.9%，中型100期貨指數上漲0.1%。台股10日盤面各類股漲多跌少，指數終場大漲451點，收22,242點，其中，外資由賣轉買，買超398.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,456口至37,131口；投信則是買超31.2億元、連三買，自營商買超89.5億元，三大法合計買超519.1億元，連二買。

市場專家建議，就技術面觀察，10日台股周二開高走高、收長紅K棒，突破5月21日21,879高點，並且站上半年線反壓，短中期均線糾結後開始走揚，近期台股或有機會挑戰年線22,300附近反壓，持續觀察成交金額變化，4,000億左右量能水準，將有利後市。