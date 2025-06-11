期貨商論壇／黃金期 嚴控資金

美國5月非農就業數據略高於預期，失業率維持在4.2%，公布後，10年期公債殖利率短線拉高，但趨緩跡象不變，也緩解市場對於經濟衰退的預期。

須留意關稅對未來物價指數的影響，可能逐漸反映在未來幾個月的通膨數據中，投資人須注意市場對通膨數據走升的反應。另外，密大消費者信心指數，由於聯準會官員曾表示該數據存在失真可能，預期並不會對利率決策會議帶來實質性影響，重要性有所下降。

近期影響金價主要因子還是川普政策不確定性。日前白宮將鋼鐵與鋁及其衍生品的進口關稅從25%提升至50%。繼英國達成對等關稅協議後，本波鋼鐵關稅暗示他國盡快與美國達成協議，也隱含盡早達成協議的國家可能享有較低關稅的可能。留意近期川普與各國的談判狀況，消息面因素恐放大金價波動。

全球政經不確定性飆升，市場消息混亂，貴金屬行情波動也放大，想參與貴金屬行情的投資人，可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或是「台幣黃金期貨」，此二種期貨皆屬於小型契約，交易門檻低，且參考標的相同，但需留意契約規模、保證金和幣別不同。「黃金期貨」以美元計價，「台幣黃金期貨」以新台幣計價，須注意期貨槓桿特性，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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