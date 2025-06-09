台積電攻1,010元 台指期夜盤衝高

台指期夜盤9日以21,750點、上漲31點開出後，在權王台積電（2330）持續衝高，來到1,010元中，雖一度走疲至21,728點，但在美股電子盤受市場樂觀期待中美在英國會談結果中，最高衝破21,800點大關，來到21,803點、逼近半年線壓力區；截至21點30分左右，維持在21,770點、上漲約50點附近游走。

中美雙方9日在英國倫敦舉行新一輪經貿磋商，美國總統川普表示，「雙方會談應該會很順利」；中美此輪貿易協商將聚焦關稅、科技和稀土等焦點議題。另外，蘋果WWDC將在10日凌晨登場，蘋果將展示更多AI功能，吸引投資人目光，但在觀望美國財政部將於周四標售的220億美元30年期美債結果中，多頭也不願強攻下，包括道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤多在小漲0.05~0.1%間游走。

其中，台積電在夜盤交易中，延續日盤漲勢，最高來到1,010元、上漲5元，電子期、半導體期也分別上漲0.4%、0.6%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股9日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲129點，收21,790點，其中，外資賣超0.6億元、連二賣，在台指期未平倉淨空單方面，增加46口至38,587口；投信則是由買超34.9億元、連二買，自營商買超1.1億元，三大法合計買超35.4億元，由賣轉買。

市場專家建議，就技術面觀察，9日台股一度上衝至21,866高點，雖受限前高21,879點壓力，但下檔5日、10日以及月線形成糾結後開始同步向上，可望提供有力的助漲力道，短線只要守住6日低點21,606點，上檔就能持續挑戰21,879點，若成交量能放大至3,500億元水準，上檔可望挑戰半年線、年線。